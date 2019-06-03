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3 июня, источник: Чемпионат.com

Беккенбауэр: Клопп — лучший тренер в мире, он лицо немецкого футбола

Бывший президент «Баварии» Франц Беккенбауэр высоко оценил работу главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и отметил, что хотел бы видеть немецкого специалиста на посту наставника мюнхенского клуба.

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Источник: AFP 2019

«Клопп умеет быстро перестроить игру. То, что началось в дортмундской “Боруссии”, он смог улучшить в “Ливерпуле”. Теперь Клопп — лицо немецкого футбола. Я не хочу ничего больше, чем видеть Клоппа на посту тренера “Баварии”. Он был бы идеальным вариантом для мюнхенцев. Клопп — лучший тренер в мире», — приводит слова Беккенбауэра Bild.

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«Ливерпуль» под руководством Клоппа одержал победу в финальном матче Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). В Германии Клопп на протяжении четырёх лет был тренером дортмундской «Боруссии».

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