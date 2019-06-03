Беккенбауэр: Клопп — лучший тренер в мире, он лицо немецкого футбола

«Клопп умеет быстро перестроить игру. То, что началось в дортмундской “Боруссии”, он смог улучшить в “Ливерпуле”. Теперь Клопп — лицо немецкого футбола. Я не хочу ничего больше, чем видеть Клоппа на посту тренера “Баварии”. Он был бы идеальным вариантом для мюнхенцев. Клопп — лучший тренер в мире», — приводит слова Беккенбауэра Bild.