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3 июня, источник: Sport24

«Барселона» представила новую домашнюю форму на сезон-2019/20

«Барселона» презентовала новый домашний комплект формы на следующий сезон. Как отмечается на сайте каталонцев, новая экипировка выражает страсть клуба к городу в рамках кампании «Талант принимает разные формы».

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Источник: fcbarcelona.cat

Вместо традиционных полос на футболках впервые в истории будет шахматный узор. Дизайнеры черпали вдохновение из района Эшампле в Барселоне.

Еще одной особенностью футболки является расположение каталонского флага. Обычно он располагался на спине, а теперь спереди и имеет V-образную форму. Отметим, что в аналогичной экипировке будет играть и женская команда каталонцев.

«Эта форма — что-то новое и захватывающее. Все по-другому. “Барселона” определенно станет еще лучше, учитывая, что дизайн представляет собой связь, которую клуб поддерживает с болельщиками и людьми, которые двигают город и команду вперед», — сказал защитник Жерар Пике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новая форма поступит в продажу 4 июня.

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