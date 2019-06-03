«Барселона» представила новую домашнюю форму на сезон-2019/20

Источник: fcbarcelona.cat

Вместо традиционных полос на футболках впервые в истории будет шахматный узор. Дизайнеры черпали вдохновение из района Эшампле в Барселоне.

Еще одной особенностью футболки является расположение каталонского флага. Обычно он располагался на спине, а теперь спереди и имеет V-образную форму. Отметим, что в аналогичной экипировке будет играть и женская команда каталонцев.

«Эта форма — что-то новое и захватывающее. Все по-другому. “Барселона” определенно станет еще лучше, учитывая, что дизайн представляет собой связь, которую клуб поддерживает с болельщиками и людьми, которые двигают город и команду вперед», — сказал защитник Жерар Пике.