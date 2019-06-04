Текущие события
Футбол. Сборные
01:00
Колумбия3
Панама0
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург3
Мадагаскар3
Футбол. Сборные
2.06
Турция2
Узбекистан0
Футбол. Сборные
2.06
Франция2
Боливия0
Футбол. Сборные
2.06
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
5.06
Япония
Тринидад и Тобаго
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
00:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 68 млн за хавбека «Лестера» Мэддисона

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Лестер Сити» Джеймсу Мэддисону, утверждает Independent.

Наверх
Источник: AFP 2019

По данным источника, манкунианцы являются фаворитом в борьбе за игрока и могут заплатить за него € 68 млн. Также хавбеком интересуются «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед» может продать перспективного игрока «Интеру»

22-летний Мэддисон является воспитанником «Ковентри Сити». В «Лестер Сити» он перешёл летом 2018 года из «Норвич Сити». Сумма трансфера составила € 25 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором семи забитых мячей (1 — с пенальти), а также отметился семью результативными передачами. Контракт футболиста с «Лестер Сити» действителен до лета 2023 года.

Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Россия — «Чертаново»: Черчесов разозлился только один раз
Девушка в купальнике, прервавшая финал ЛЧ, приедет в Россию
Такого в истории КХЛ еще было: СКА больше не клуб суперзвезд
«Барселона» представила новую домашнюю форму на сезон (фото)
Бразильский клуб отказал «Зениту» в трансфере игрока за €20 млн
Стала известна степень травмы Газинского в матче с «Чертаново»
«СЭ»: «Спартак» выделил на покупку хавбека 7 миллионов евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь