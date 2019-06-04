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08:35 (мск), источник: Газета.Ру

«Интер» сделал предложение «Роме» о покупке ведущего форварда римлян

«Интер» понизил цену «Ромы» по поводу перехода нападающего Эдина Джеко в миланский клуб.

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Источник: AP 2019

Как сообщает Sky Sport Italia, «нерадзурри» заплатят за 33-летнего боснийца около €12 млн. Согласование трансфера может произойти уже на этой неделе.

Стоит отметить, что в приглашении нападающего в «Интер» настаивает новый главный тренер миланского клуба Антонио Конте.

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