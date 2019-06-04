«Интер» сделал предложение «Роме» о покупке ведущего форварда римлян
«Интер» понизил цену «Ромы» по поводу перехода нападающего Эдина Джеко в миланский клуб.
«Интер» понизил цену «Ромы» по поводу перехода нападающего Эдина Джеко в миланский клуб.
Как сообщает Sky Sport Italia, «нерадзурри» заплатят за 33-летнего боснийца около €12 млн. Согласование трансфера может произойти уже на этой неделе.
Стоит отметить, что в приглашении нападающего в «Интер» настаивает новый главный тренер миланского клуба Антонио Конте.