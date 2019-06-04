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11:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скрипник возглавил «Зарю»

Новым главным тренером «Зари» стал Виктор Скрипник, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: AP 2019

Он заменил на этом посту Юрия Вернидуба, который ранее покинул команду.

Предыдущим место работы украинского специалиста была «Рига». Ранее он также был главным тренером «Вердера».

49-летний специалист вместе с «Ригой» стал чемпионом Латвии и выиграл Кубок страны. В качестве игрока он стал чемпионом Германии и дважды выиграл Кубок Германии вместе с «Вердером».

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