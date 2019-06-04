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00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Платини: Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» — 2019.

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«На данный момент явным фаворитом является Лионель Месси, затем идёт Криштиану Роналду. Но сейчас только июнь, впереди ещё много матчей и несколько турниров. При этом Месси, несмотря на поражение от «Ливерпуля», намного превосходит всех по уровню игры.

Что касается Мбаппе, то я считаю его возможным наследником Месси и Роналду. Он напоминает мне бразильца Роналдо своей мощью, скоростью и способностью забивать голы. У него есть всё, чтобы добиться успеха и он ещё молод. Я считаю, что его лучшим игроком нынешнего французского поколения. Он сильнее Гризманна и остальных парней, которыми руководит Дешам", — приводит слова Платини Mundo Deportivo.

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