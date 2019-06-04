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07:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Семь футболистов «Вальядолида» специально проиграли матч «Валенсии»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минимум семь футболистов «Вальядолида» за деньги специально проиграли «Валенсии» в матче 38-го тура чемпионата Испании, сообщает El Mundo со ссылкой на попавшие в распоряжение переговоры задержанных.

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Источник: AFP 2019

Ранее сообщалось, что среди задержанных — как ныне играющие, так и бывшие футболисты: предполагаемый лидер организации Рауль Браво, бывший игрок мадридского «Реала», Самуэль Саис Алонсо (игрок «Хетафе»), Иньиго Лопес Монтанья («Депортиво», Ла-Корунья), Карлос Аранда (бывший игрок нескольких команд первого дивизиона) и Борха Фернандес (бывший игрок «Вальядолида»).

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Во время переговоров Аранда сообщил, что «минимум семь игроков “Вальядолида” куплены». Также он заявлял, что надо «ставить по 10 тысяч евро, чтобы выиграть 20». Игрокам «Вальядолида» надо было обеспечить победу «Валенсии» в каждом из таймов, что было успешно выполнено. План согласовывался с Борхой Фернандесом, для которого это была последняя игра за «Вальядолид» в качестве футболиста и капитана команды. Он получил за свои действия не менее 50 тысяч долларов.

Официальные лица команд не участвовали в сдаче матча. Целью подкупа футболистов было получение выигрыша за счет ставок.

«Валенсия» 18 мая в заключительном туре Примеры победила в гостях «Вальядолид» со счетом 2:0 и завоевала право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Вальядолид
0:2
Первый тайм: 0:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 3818.05.2019, 17:15 (МСК UTC+3)Jose Zorrilla, 23455 зрителей
Главные тренеры
Гонсалес Сориано СерхиоМарселино Гарсия Тораль
Голы
Карлос Солер(Санти Мина)36′
Морено Родриго(Даниэль Парехо)52′
Составы команд
13Йоэль
1Хауме Доменеч
2Хоакин Фернандес
5Габриэл Паулиста
3Мойсес Лопес Дельгадо
12Муктар Диакаби
21′
4Франсиско Кико Оливас
14Хосе Гайя
11′
18Антоньито
8Карлос Солер
19Тони Вилья
10Даниэль Парехо
2′
11Даниэле Верде
18Даниэль Васс
20Дуйе Чоп
7Гонсалу Гедеш
41′
8Фернандес Фернандес Борха
26′84′
17Франсис Коклен
59′
5Фернандо Калеро
6Жоффре Кондогбья
14Рубен Алькарас
68′
19Морено Родриго
64′
21Мигель Анхель Мичел
9Кевин Гамейро
24Серхио Гонтан Кеко
74′
22Санти Мина
68′
9Энес Унал
20Ферран Торрес
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)9
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
12Фолы10
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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