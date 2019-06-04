СМИ: Семь футболистов «Вальядолида» специально проиграли матч «Валенсии»

Во время переговоров Аранда сообщил, что «минимум семь игроков “Вальядолида” куплены». Также он заявлял, что надо «ставить по 10 тысяч евро, чтобы выиграть 20». Игрокам «Вальядолида» надо было обеспечить победу «Валенсии» в каждом из таймов, что было успешно выполнено. План согласовывался с Борхой Фернандесом, для которого это была последняя игра за «Вальядолид» в качестве футболиста и капитана команды. Он получил за свои действия не менее 50 тысяч долларов.