«Ювентус» приступил к возвращению Погба

В марте сообщалось, что Райола связался с мадридским «Реалом» и передал клубу финансовые запросы игрока. До этого 26-летний француз назвал выступления за мадридцев «мечтой для любого игрока».

Погба перешел в «Ювентус» после того, как отказался продлевать контракт с «Юнайтед» в 2012 году. В туринском клубе француз стал игроком основного состава. С 2012 по 2016 год он провел за «Ювентус» 124 матча и забил 28 голов. Погба четырежды стал чемпионом Италии и в августе 2016 вернулся в «Манчестер Юнайтед». Трансфер Погба из «Ювентуса» обошелся англичанам в рекордные на тот момент 105 миллионов евро.