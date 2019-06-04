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13:06 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ювентус» приступил к возвращению Погба

«Ювентус» начал переговоры по приобретению французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает Metro.

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Источник: AP 2019

Руководство итальянского клуба намеренно воспользоваться желанием самого футболиста сменить команду. Отмечается, что спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи уже связался с представителем француза Мино Райолой. Стороны начали обсуждать возможный трансфер.

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В марте сообщалось, что Райола связался с мадридским «Реалом» и передал клубу финансовые запросы игрока. До этого 26-летний француз назвал выступления за мадридцев «мечтой для любого игрока».

Погба перешел в «Ювентус» после того, как отказался продлевать контракт с «Юнайтед» в 2012 году. В туринском клубе француз стал игроком основного состава. С 2012 по 2016 год он провел за «Ювентус» 124 матча и забил 28 голов. Погба четырежды стал чемпионом Италии и в августе 2016 вернулся в «Манчестер Юнайтед». Трансфер Погба из «Ювентуса» обошелся англичанам в рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

Погба — чемпион мира и вице-чемпион Европы в состав сборной Франции.

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