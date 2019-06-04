Борисовский БАТЭ занимает 55-е место в рейтинге УЕФА

В активе чемпионов Беларуси, которые в прошлом сезоне вышли в 1/16 финала Лиги Европы, сейчас 27,500 очка. Второй показатель среди белорусских клубов у минского «Динамо» — 9,000 балла и 132-я позиция. У брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» по 4,374 очка, жодинское «Торпедо-БелАЗ» и гродненский «Неман» имеют по 435 баллов, эти клубы занимают места с 227-го по 230-е.