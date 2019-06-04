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13:10 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ занимает 55-е место в рейтинге УЕФА

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ занимает 55-е место в клубном рейтинге УЕФА по итогам европейского футбольного сезона-2018/2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В активе чемпионов Беларуси, которые в прошлом сезоне вышли в 1/16 финала Лиги Европы, сейчас 27,500 очка. Второй показатель среди белорусских клубов у минского «Динамо» — 9,000 балла и 132-я позиция. У брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» по 4,374 очка, жодинское «Торпедо-БелАЗ» и гродненский «Неман» имеют по 435 баллов, эти клубы занимают места с 227-го по 230-е.

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Возглавляет список мадридский «Реал» (146,000 очка), на втором месте еще один испанский гранд «Барселона» (138,000), третье место у чемпиона Германии мюнхенской «Баварии» (128,000).

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» занимает 16-ю позицию (80,000), обладатель золота российского первенства питерский «Зенит» находится на 19-м месте (72,000). Всего в список вошли 450 клубов Старого Света.

В клубном рейтинге европейских футбольных ассоциаций Беларусь занимает 21-е место, имея коэффициент 21,875. В новом еврокубковом сезоне сыграют 4 белорусских клуба. Футболисты БАТЭ начнут выступление в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, в квалификации Лиги Европы примут участие «Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск». Жеребьевки стартовых раундов квалификации обоих континентальных турниров пройдут 18 июня. Матчи первых стадий состоятся 9—11 июля.

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