Рангник 1 июля покинет пост главного тренера «Лейпцига»
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ральф Рангник 1 июля покинет пост главного тренера футбольного клуба «Лейпциг», сообщается в микроблоге немецкой команды в Twitter.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ральф Рангник 1 июля покинет пост главного тренера футбольного клуба «Лейпциг», сообщается в микроблоге немецкой команды в Twitter.
Рангник возглавлял «Лейпциг» с 2015 по 2016 год, а затем вернулся в клуб в 2018 году. По итогам сезона-2018/19 Лейпциг занял третье место в чемпионате Германии.
Отмечается, что 60-летний немецкий специалист останется в клубе и будет занимать должность советника.