Экс-тренер «Реала» и сборной Испании Лопетеги возглавил «Севилью»
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги возглавил «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги возглавил «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Как отмечается, 52-летний специалист подписал с «Севильей» контракт сроком на три сезона.
Лопетеги прибудет в свою новую команду во вторник, а в среду, 5 июня пройдет его официальная презентация и первая
Хулен Лопетеги возглавлял сборную Испании в 2016—2018 годах и вывел команду в финальную часть чемпионата мира-2018, но за сутки до старта турнира в России был отправлен в отставку за то, что ранее скрытно от Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) договорился о контракте с мадридским «Реалом».
С «Реалом» Лопетеги подписал контракт в июне сроком на три года, но проработал только до конца октября 2018 года и был отправлен в отставку после поражения от «Барселоны» со счетом 1:5.