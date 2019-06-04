Экс-тренер «Реала» и сборной Испании Лопетеги возглавил «Севилью»

Источник: Reuters

Как отмечается, 52-летний специалист подписал с «Севильей» контракт сроком на три сезона.

Лопетеги прибудет в свою новую команду во вторник, а в среду, 5 июня пройдет его официальная презентация и первая пресс-конференция в качестве главного тренера команды.

Хулен Лопетеги возглавлял сборную Испании в 2016—2018 годах и вывел команду в финальную часть чемпионата мира-2018, но за сутки до старта турнира в России был отправлен в отставку за то, что ранее скрытно от Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) договорился о контракте с мадридским «Реалом».