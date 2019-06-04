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14:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Реала» и сборной Испании Лопетеги возглавил «Севилью»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги возглавил «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

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Источник: Reuters

Как отмечается, 52-летний специалист подписал с «Севильей» контракт сроком на три сезона.

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Лопетеги прибудет в свою новую команду во вторник, а в среду, 5 июня пройдет его официальная презентация и первая пресс-конференция в качестве главного тренера команды.

Хулен Лопетеги возглавлял сборную Испании в 2016—2018 годах и вывел команду в финальную часть чемпионата мира-2018, но за сутки до старта турнира в России был отправлен в отставку за то, что ранее скрытно от Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) договорился о контракте с мадридским «Реалом».

С «Реалом» Лопетеги подписал контракт в июне сроком на три года, но проработал только до конца октября 2018 года и был отправлен в отставку после поражения от «Барселоны» со счетом 1:5.

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