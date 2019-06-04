«Астана» опередила «Милан», «Лестер», «Эвертон» и «Ренн» в клубном рейтинге УЕФА

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Пятикратный чемпион страны занимает 57-е место, имея в активе 27 500 баллов. В рейтинге «Астана» опережает такие известные клубы, как немецкие «Айнтрахт» (62-е место), «РБ Лейпциг» (69), «Хоффенхайм» (96) и «Герта» (97), турецкий «Галатасарай» (68), английские «Лестер» (72), «Эвертон» (84), «Саугемптон» (85) и «Вест Хэм» (86), итальянский «Милан» (78) и французский «Ренн» (111), который не пустил клуб в плей-офф Лиги Европы.

На 208-м месте в рейтинге располагается «Кайрат», на 260-м — «Тобол», на 262-м — «Иртыш», на 264-м — «Ордабасы», на 267-м — «Актобе», на 271-м — «Шахтер». Всего в списке — 450 клубов. В следующем году из рейтинга выпадет «Шахтер», так как УЕФА учитывает очки за последние пять сезонов.

Возглавляет же рейтинг «Реал», следом за которым идет другой представитель Испании — «Барселона». В первую пятерку также вошли немецкая «Бавария», испанский «Атлетико» и итальянский «Ювентус».

Если учитывать только последний сезон, то «Астана» по количеству очков для клубного рейтинга заняла 53-е место, «Кайрат» — 125-е, «Тобол» — 157-е, а «Иртыш» — 208-е.