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14:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ориджи рассказал, что «Ливерпуль» предложил ему новый контракт

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бельгийский футболист «Ливерпуля» Дивок Ориджи сообщил, что руководство клуба предложило ему новый контракт, детали которого планируется обсудить после ближайших отборочных матчей чемпионата Европы-2020.

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Источник: AP 2019

«У меня на столе лежит предложение о новом контракте. Оценю его после международных матчей, но, думаю, мы проведем переговоры с клубом», — приводит слова Ориджи Daily Mirror.

Ориджи вошел в число игроков, вызванных в сборную Бельгии на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана (8 июня) и Шотландии (11 июня). Нынешнее соглашение 24-летнего форварда с «Ливерпулем» истекает в июне следующего года. Как утверждает издание, изначально продление контракта с Ориджи не входило в планы руководства «красных», но главный тренер Юрген Клопп высоко оценил вклад бельгийца в победу в Лиге чемпионов и убедил боссов клуба предложить игроку новое соглашение.

Ориджи провел в нынешнем сезоне за «Ливерпуль» 21 официальный матч, в которых забил 7 мячей, в том числе 3 — в Лиге чемпионов. Бельгиец оформил сначала помог «красным» победить «Барселону» в полуфинале ЛЧ, оформив дубль в ответном матче (4:0), а в субботу, 1 июня, забил второй мяч своей команды в ворота «Тоттенхэм Хотспур» в финальной встрече в Мадриде (2:0).

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