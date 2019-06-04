Ориджи рассказал, что «Ливерпуль» предложил ему новый контракт

Источник: AP 2019

«У меня на столе лежит предложение о новом контракте. Оценю его после международных матчей, но, думаю, мы проведем переговоры с клубом», — приводит слова Ориджи Daily Mirror.

Ориджи вошел в число игроков, вызванных в сборную Бельгии на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана (8 июня) и Шотландии (11 июня). Нынешнее соглашение 24-летнего форварда с «Ливерпулем» истекает в июне следующего года. Как утверждает издание, изначально продление контракта с Ориджи не входило в планы руководства «красных», но главный тренер Юрген Клопп высоко оценил вклад бельгийца в победу в Лиге чемпионов и убедил боссов клуба предложить игроку новое соглашение.