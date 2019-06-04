Клопп не собирается покидать «Ливерпуль» ради «Баварии»

Источник: AFP 2019

— Конечно, мне приятно, когда Франц говорит что-то подобное, — цитирует Bild Клоппа. — Лучше это, чем он скажет, что я бесполезен. Мне нравится Франц, и он любит меня. Но у меня есть долгосрочный контракт с «Ливерпулем».

И у «Баварии», и у дортмундской «Боруссии» сейчас очень хорошие специалисты. Я не знаю, какая ситуация будет через пять лет или позже. Может быть, есть другие тренеры, которые рассматриваются.