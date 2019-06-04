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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клопп не собирается покидать «Ливерпуль» ради «Баварии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова Франца Беккенбауэра. Легенда немецкого футбола ранее заявил о желании, чтобы триумфатор прошедшей Лиги чемпионов в будущем возглавил «Баварию».

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Источник: AFP 2019

— Конечно, мне приятно, когда Франц говорит что-то подобное, — цитирует Bild Клоппа. — Лучше это, чем он скажет, что я бесполезен. Мне нравится Франц, и он любит меня. Но у меня есть долгосрочный контракт с «Ливерпулем».

И у «Баварии», и у дортмундской «Боруссии» сейчас очень хорошие специалисты. Я не знаю, какая ситуация будет через пять лет или позже. Может быть, есть другие тренеры, которые рассматриваются.

Клопп выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» в прошедшем сезоне. В финале турнира его команда обыграла «Тоттенхэм» (2:0).

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