Румменигге подтвердил, что Хамес не останется в «Баварии»

Источник: AFP 2019

— Хамес в личной беседе со мной попросил не выкупать его трансфер, — цитирует функционера Bild. — В нынешних условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, но в «Баварии» никто не может гарантировать ему постоянную игровую практику. Я очень сожалею об этом.

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Мюнхенский клуб арендовал Хамеса у «Реала» летом 2017 года за 15 миллионов евро на два года с опцией выкупа за 42 миллиона.

Ранее сообщалось, что 27-летний колумбиец не вернется в Мадрид. Игрок может продолжить карьеру в Италии, в частности, в «Наполи» или «Ювентусе"​.