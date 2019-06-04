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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Румменигге подтвердил, что Хамес не останется в «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге​ рассказал о будущем полузащитника Хамеса Родригеса.

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Источник: AFP 2019

— Хамес в личной беседе со мной попросил не выкупать его трансфер, — цитирует функционера Bild. — В нынешних условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, но в «Баварии» никто не может гарантировать ему постоянную игровую практику. Я очень сожалею об этом.

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Мюнхенский клуб арендовал Хамеса у «Реала» летом 2017 года за 15 миллионов евро на два года с опцией выкупа за 42 миллиона.

Ранее сообщалось, что 27-летний колумбиец не вернется в Мадрид. Игрок может продолжить карьеру в Италии, в частности, в «Наполи» или «Ювентусе"​.

В сезоне 2018/19 Хамес Родригес сыграл в 28 матчах за «Баварию», забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

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