Румменигге подтвердил, что Хамес не останется в «Баварии»
Председатель правления «Баварии»
Председатель правления «Баварии»
— Хамес в личной беседе со мной попросил не выкупать его трансфер, — цитирует функционера Bild. — В нынешних условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, но в «Баварии» никто не может гарантировать ему постоянную игровую практику. Я очень сожалею об этом.
Ранее сообщалось, что 27-летний колумбиец не вернется в Мадрид. Игрок может продолжить карьеру в Италии, в частности, в «Наполи» или «Ювентусе".
В сезоне 2018/19 Хамес Родригес сыграл в 28 матчах за «Баварию», забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.