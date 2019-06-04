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18:13 (мск), источник: Газета.Ру

Слуцкий: АПЛ — лучшая лига мира

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, в настоящее время возглавляющий нидерландский «Витесс», рассказал о своих впечатлениях от Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Чемпионат.com».

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Источник: AFP 2019

По мнению наставника голландской команды, чемпионат Англии — лучший из чемпионатов мира. И таковым его делает наличие лучших игроков мира и баланс между европейскими и английскими специалистами.

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Леониду Слуцкому — 48!

«АПЛ — самая крутая лига в мире. Каждая игра — невероятные эмоции, в которых потрясающе сочетаются классический английский характер с бойцовскими качествами и великолепной техникой лучших футболистов мира. А еще в английском чемпионате есть баланс между европейскими и английскими специалистами. Они обладают разными стилями — это непредсказуемость и борьба до последней секунды. АПЛ воплощает собой глобализацию, потому как тут работает наибольшее количество ведущих игроков и тренеров.

В Англии потрясающая атмосфера трибун. Матчи сопряжены с интригой. Так что все, за что мы любим футбол, есть в изобилии в Английской лиге. Смотрите английский футбол, — заявил российский специалист.

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