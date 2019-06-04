Слуцкий: АПЛ — лучшая лига мира

По мнению наставника голландской команды, чемпионат Англии — лучший из чемпионатов мира. И таковым его делает наличие лучших игроков мира и баланс между европейскими и английскими специалистами.

«АПЛ — самая крутая лига в мире. Каждая игра — невероятные эмоции, в которых потрясающе сочетаются классический английский характер с бойцовскими качествами и великолепной техникой лучших футболистов мира. А еще в английском чемпионате есть баланс между европейскими и английскими специалистами. Они обладают разными стилями — это непредсказуемость и борьба до последней секунды. АПЛ воплощает собой глобализацию, потому как тут работает наибольшее количество ведущих игроков и тренеров.