Сарри высказался о возможной работе в «Ювентусе» после «Наполи»

«Для нас, итальянцев, зов дома силён. Нам всё время чего-то не хватает. Это был тяжёлый год. Я начинаю ощущать отсутствие друзей, пожилых родителей, которых я редко вижу. Но в моём возрасте я делаю профессиональный выбор. Я не смогу тренировать в течение ещё 20 лет. Мой паспорт говорит об этом. Работа на скамейке запасных очень тяжёлая. Когда я возвращаюсь домой в Тоскану, то чувствую себя незнакомцем. Я спал 30 ночей за последние несколько лет.