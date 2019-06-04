Сарри высказался о возможной работе в «Ювентусе» после «Наполи»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос, сможет ли он возглавить «Ювентус» после того, как несколько лет работал с «Наполи».
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос, сможет ли он возглавить «Ювентус» после того, как несколько лет работал с «Наполи».
«Для нас, итальянцев, зов дома силён. Нам всё время
Неаполитанцы знают, какую любовь я к ним испытываю. В прошлом году я выбрал работу за границей, чтобы не возглавить другой итальянский клуб. Профессия может привести к другому пути, но отношения не изменятся. Нужно быть на 110% лояльным к тому клубу, в котором работаешь. Но что значит быть верным? А если однажды клуб уволит тебя? Оставаться верным жене, с которой ты развёлся? Последним символом клуба был Тотти, в будущем таких не будет", — приводит слова Сарри Vanity Fair.