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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Дэниела Старриджа и защитника Альберто Морено из клуба в связи с истечением срока действия контрактов игроков.

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Старридж перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Челси» в январе 2013 года. Футболист принял участие в 160 матчах за мерсисайдский клуб и отметился 67 голами. Морено стал игроком «Ливерпуля» в августе 2014 года, перейдя из «Севильи». На счету испанского защитника 3 гола в 141 матче за мерсисайдцев.

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«Ливерпуль» благодарит Старриджа и Морено за выдающийся вклад в развитие клуба и желает всего наилучшего в будущем, — говорится в сообщении.

Старридж и Морено стали победителями Лиги чемпионов сезона-2018/19 в составе «Ливерпуля».

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