«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Старридж перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Челси» в январе 2013 года. Футболист принял участие в 160 матчах за мерсисайдский клуб и отметился 67 голами. Морено стал игроком «Ливерпуля» в августе 2014 года, перейдя из «Севильи». На счету испанского защитника 3 гола в 141 матче за мерсисайдцев.