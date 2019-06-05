Дортмундская «Боруссия», «Лион» и «Марсель» хотят подписать сына Тюрама

Как сообщает Top Mercato, 21-летний француз, который является сыном легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, входит в сферу интересов «Лиона», «Марселя» и дортмундской «Боруссии».

В минувшем сезоне Тюрам сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.