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09:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дортмундская «Боруссия», «Лион» и «Марсель» хотят подписать сына Тюрама

Нападающий «Генгама» Маркус Тюрам покинет клуб после вылета во второй дивизион Франции.

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Как сообщает Top Mercato, 21-летний француз, который является сыном легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, входит в сферу интересов «Лиона», «Марселя» и дортмундской «Боруссии».

В минувшем сезоне Тюрам сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.

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