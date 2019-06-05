Дортмундская «Боруссия», «Лион» и «Марсель» хотят подписать сына Тюрама
Нападающий «Генгама» Маркус Тюрам покинет клуб после вылета во второй дивизион Франции.
Нападающий «Генгама» Маркус Тюрам покинет клуб после вылета во второй дивизион Франции.
Как сообщает Top Mercato, 21-летний француз, который является сыном легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, входит в сферу интересов «Лиона», «Марселя» и дортмундской «Боруссии».
В минувшем сезоне Тюрам сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.