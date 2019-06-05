Дело об обвинении футболиста Роналду в изнасиловании закрыто

По его данным, в суд
В сентябре 2018 года гражданка США Кэтрин Майорга подала в суд исковую жалобу. Из нее следовало, что она была изнасилована Роналду в июне 2009 года в гостиничном номере в
Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018 года из мадридского «Реала» за €100 млн, став по итогам сезона чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. 34-летний португалец также является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем трофеев Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Всего Роналду провел за национальную команду 156 матчей, забив 85 мячей.