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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Юнгберг войдёт в тренерский штаб «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Швеции Фредрик Юнгберг вернётся в английский клуб.

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Как сообщает BBC, швед войдёт в тренерский штаб Унаи Эмери в качестве помощника. Напомним, что год назад 42-летний Юнгберг возглавил молодёжную команду «канониров» (U-23).

Юнгберг выступал за «Арсенал» с 1998 по 2007 год. В общей сложности он провёл за английский клуб 325 матчей, забив 71 гол при 35 результативных передачах. Хавбек признавался игроком года в Швеции, стал двукратным чемпионом Англии, трёхкратным победителем Кубка страны и обладателем английского Суперкубка.

За сборную Швеции Юнгберг провел 75 матчей и забил 14 голов. Он являлся капитаном национальной команды с августа 2006 по конец июня 2008 года.

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