Месси — о Роналду, чате с Неймаром и Суаресом и атипичном ЧМ-2018

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Лео Месси — не самый болтливый футболист на свете, об этом говорит хотя бы то, что недавняя его пресс-конференция перед финалом Кубка Испании стала для аргентинца первой за четыре года. Тем интереснее познакомиться с основными моментами из его почти что полуторачасовой беседы на аргентинском радио Fox Sports. Устраивайтесь поудобнее.

О том, что мог оказаться в «Ривер Плейте»

— Я был в «Ньюэллсе», и один из тренеров «Ривера», оказавшийся в Росарио, предложил поехать на просмотр в Буэнос-Айрес. Я сыграл 15−20 минут с парнями постарше, 85-го года рождения (Месси родился в 1987 — Прим «СЭ»), и меня попросили вернуться через 10 дней, когда будет набор моего возраста. С ровесниками я отыграл полный матч, забил три или четыре гола, после чего мне сказали, что я остаюсь. Сказали, что нужно только привезти разрешение, и что клуб готов взять на себя расходы на мое лечение — инъекции гормона роста, которые «Ньюэллс» отказывался оплачивать. Помню, мы пытались добиться финансирования в «Ньюэллсе», моя мама просила о помощи, но в то время это было невозможно. Когда я вернулся в Росарио и пришел в «Ньюэллс» за разрешением, мне его не дали — и потом все завертелось с «Барселоной».

О том, как в 15 лет чуть не вернулся обратно в Аргентину

— В 15 лет я был в «Барсе Б», очень близко к первой команде, и мне не хотелось уезжать, но мои братья были далеко и справляться с этим было непросто. Потом еще и мама с сестрой уехали, потому что не смогли адаптироваться в Испании, и тогда отец спросил, как поступить, сказал, что сделает так, как я решу. Я ответил, что это — моя мечта, до осуществления которой осталось всего ничего, я это чувствовал. И мы остались.

О Гвардьоле, Хави и Иньесте

— Я очень скучаю по Хави с Иньестой. Вообще по всей той эпохе — мы тогда знали, что с кем бы ни пришлось играть, мы обязательно выиграем. Просто выиграем и все. Пеп был уникальным учителем для меня. Это тренер, который на тренировках предсказывал все, что произойдет в матче.

О том, что скучает по Роналду

— Когда только начался этот сезон, я сказал то же самое, и в «Реале» из-за этого рассердились, но ведь правда — как можно не скучать по игроку, который забивает за тебя 50 голов в год? С «Реалом» произошло то, что и с любой командой, которую оставил бы Роналду. Конечно, ла лиге не хватает его, потому что лучшие футболисты делают турнир более конкурентным, и было действительно здорово играть против него все это время — ведь мы оба постоянно искали способ превзойти друг друга и, думаю, это шло нам на пользу.

О поражениях

— Каждый проигрыш ранит как в первый раз, но теперь я отношусь к поражениям несколько иначе. Когда родился Тьяго (первенец Месси. — Прим. «СЭ»), я понял, что жизненные приоритеты — другие, а вовсе не результат на табло. Мне больно проигрывать, но я вижу свою семью, детей, жену, и боль понемногу уходит.

О детском восприятии футбола

— Тьяго испытывает всю гамму эмоций, которые вызывает футбол — ему нравится ходить на стадион, выходить со мной на поле. Он очень переживает, когда мы проигрываем — например, «Ливерпулю» или в финале Кубка Испании. Ему грустно и тяжело, и он хочет быть рядом со мной, потому что знает, как я себя чувствую после поражений. Матео, напротив, спокоен. Он еще маленький — разницу между победой и проигрышем осознает, но не придает ей никакого значения.

О дружбе Тьяго с сыном Луиса Суареса

— У Луиса есть сын Бенха, ровесник Тьяго. Они дружат, тренируются вместе в школе для детей сотрудников и игроков клуба, мы вчетвером частенько пьем мате. Бенха — левша, а вот Тьяго с Матео — правши. Чиро (третий сын Месси. — Прим. «СЭ»), судя по всему, тоже будет правшой. Бенха весь в отца, у него большой потенциал.

О группе в WhatsApp

— Мы постоянно на связи с Неймаром. Это феноменальный игрок. У нас даже есть свой чат в WhatsApp — там я, он и Суарес. Называется он «Три судаки» («Los tres sudacas») или как-то так (Судака — в испанском языке пренебрежительное название выходцев из Латинской и Южной Америки. — Прим. «СЭ»).

О том, смотрит ли повторы своих матчей

— Мне не нравится смотреть на себя по телевизору, мне неловко, я стесняюсь, когда со стороны вижу, как играю. Поэтому я не люблю пересматривать матчи — у меня остается определенный образ в голове, то, что я вижу в каждом моменте, в каждой игровой ситуации, и мне этого достаточно.

О ЧМ-2018

— Чемпионат мира в России был атипичным во многих отношениях, но я хотел бы оставить это при себе. Если бы мы выиграли стартовый матч, все могло сложиться иначе, и я до сих пор чувствую вину за то, что не забил тот пенальти исландцам.

О сборной Аргентины

— Мне бы хотелось завершить карьеру, выиграв что-нибудь со сборной. Не хочу остаться с чувством, что так этого и не достиг. Катар-2022? Пока не знаю, смогу ли поехать туда. Мне почти 32, я чувствую себя превосходно, но не знаю, как все сложится дальше. Надеюсь, обойдется без серьезных травм.

Об уходе из футбола

— Я продолжаю получать удовольствие от каждой тренировки, будто я все еще ребенок. В тот день, когда футбол перестанет приносить мне радость, я закончу карьеру.

О работе тренером

— Я не вижу себя тренером. Если это и произойдет, то это будет работа с маленькими детьми. Мне нравится возиться с ними, я чувствую, что у меня это получается.

О жизни в Барселоне

— Слава богу, мне удается жить нормальной жизнью. Я встаю без будильника в 6:40 утра, бужу детей, готовлю им завтрак, мы с Антонеллой отвозим их в школу, вечером вместе забираем оттуда. У меня прекрасные отношения со всеми остальными родителями, хотя в родительской группе в WhatsApp я не состою.

О покупке одежды

— Одежду покупаю через Интернет. Предпочитаю выбрать все заранее, чтобы потом мне привезли ее домой. Часто покупаю что-то детям и Антонелле, но не делаю из одежды культа, не схожу с ума.

О любимой музыке

— Благодаря Антонелле я начал слушать регги, мне очень нравится. Дома за музыку отвечают дети и она, так что я слушаю то, что мне ставят.

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