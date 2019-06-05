Месси — о Роналду, чате с Неймаром и Суаресом и атипичном ЧМ-2018
Главное из большого интервью лидера «Барселоны» и сборной Аргентины для Fox Sports.
Главное из большого интервью лидера «Барселоны» и сборной Аргентины для Fox Sports.
Лео Месси — не самый болтливый футболист на свете, об этом говорит хотя бы то, что недавняя его
— Я был в «Ньюэллсе», и один из тренеров «Ривера», оказавшийся в Росарио, предложил поехать на просмотр в
— В 15 лет я был в «Барсе Б», очень близко к первой команде, и мне не хотелось уезжать, но мои братья были далеко и справляться с этим было непросто. Потом еще и мама с сестрой уехали, потому что не смогли адаптироваться в Испании, и тогда отец спросил, как поступить, сказал, что сделает так, как я решу. Я ответил, что это — моя мечта, до осуществления которой осталось всего ничего, я это чувствовал. И мы остались.
— Я очень скучаю по Хави с Иньестой. Вообще по всей той эпохе — мы тогда знали, что с кем бы ни пришлось играть, мы обязательно выиграем. Просто выиграем и все. Пеп был уникальным учителем для меня. Это тренер, который на тренировках предсказывал все, что произойдет в матче.
— Когда только начался этот сезон, я сказал то же самое, и в «Реале»
— Каждый проигрыш ранит как в первый раз, но теперь я отношусь к поражениям несколько иначе. Когда родился Тьяго (первенец Месси. — Прим. «СЭ»), я понял, что жизненные приоритеты — другие, а вовсе не результат на табло. Мне больно проигрывать, но я вижу свою семью, детей, жену, и боль понемногу уходит.
— Тьяго испытывает всю гамму эмоций, которые вызывает футбол — ему нравится ходить на стадион, выходить со мной на поле. Он очень переживает, когда мы проигрываем — например, «Ливерпулю» или в финале Кубка Испании. Ему грустно и тяжело, и он хочет быть рядом со мной, потому что знает, как я себя чувствую после поражений. Матео, напротив, спокоен. Он еще маленький — разницу между победой и проигрышем осознает, но не придает ей никакого значения.
— У Луиса есть сын Бенха, ровесник Тьяго. Они дружат, тренируются вместе в школе для детей сотрудников и игроков клуба, мы вчетвером частенько пьем мате. Бенха — левша, а вот Тьяго с Матео — правши. Чиро (третий сын Месси. — Прим. «СЭ»), судя по всему, тоже будет правшой. Бенха весь в отца, у него большой потенциал.
— Мы постоянно на связи с Неймаром. Это феноменальный игрок. У нас даже есть свой чат в WhatsApp — там я, он и Суарес. Называется он «Три судаки» («Los tres sudacas») или
— Мне не нравится смотреть на себя по телевизору, мне неловко, я стесняюсь, когда со стороны вижу, как играю. Поэтому я не люблю пересматривать матчи — у меня остается определенный образ в голове, то, что я вижу в каждом моменте, в каждой игровой ситуации, и мне этого достаточно.
— Чемпионат мира в России был атипичным во многих отношениях, но я хотел бы оставить это при себе. Если бы мы выиграли стартовый матч, все могло сложиться иначе, и я до сих пор чувствую вину за то, что не забил тот пенальти исландцам.
— Мне бы хотелось завершить карьеру, выиграв
— Я продолжаю получать удовольствие от каждой тренировки, будто я все еще ребенок. В тот день, когда футбол перестанет приносить мне радость, я закончу карьеру.
— Я не вижу себя тренером. Если это и произойдет, то это будет работа с маленькими детьми. Мне нравится возиться с ними, я чувствую, что у меня это получается.
— Слава богу, мне удается жить нормальной жизнью. Я встаю без будильника в 6:40 утра, бужу детей, готовлю им завтрак, мы с Антонеллой отвозим их в школу, вечером вместе забираем оттуда. У меня прекрасные отношения со всеми остальными родителями, хотя в родительской группе в WhatsApp я не состою.
— Одежду покупаю через Интернет. Предпочитаю выбрать все заранее, чтобы потом мне привезли ее домой. Часто покупаю
— Благодаря Антонелле я начал слушать регги, мне очень нравится. Дома за музыку отвечают дети и она, так что я слушаю то, что мне ставят.
— Нам бы хотелось иметь дочку, но только через пару лет. Чиро всего год, Матео — четыре. Нужно немного подождать.