Фонсека согласовал трёхлетний контракт с «Ромой»

Источник: AFP 2019

Об этом сообщает сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, представители «Ромы» на встрече с 46-летним специалистом в Мадриде договорились о заключении трёхлетнего контракта. Сообщается, что в контракте специалиста с «Шахтёром» прописаны отступные в размере € 5 млн.

Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата Фонсеки в итальянском клубе составит € 2,5 млн в год. Также возможны бонусы.