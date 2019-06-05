Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Юханссон занимал пост президента УЕФА с 1990 по 2007 год, в январе 2007 года шведский функционер в результате голосования уступил место французу Мишелю Платини. Также Юханссон был вице-президентом ФИФА. В честь Юханссона назван трофей юношеской лиги УЕФА.