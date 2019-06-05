Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Юханссон умер во вторник вечером после непродолжительной болезни.
Юханссон занимал пост президента УЕФА с 1990 по 2007 год, в январе 2007 года шведский функционер в результате голосования уступил место французу Мишелю Платини. Также Юханссон был