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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

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Источник: Reuters

Юханссон умер во вторник вечером после непродолжительной болезни.

Юханссон занимал пост президента УЕФА с 1990 по 2007 год, в январе 2007 года шведский функционер в результате голосования уступил место французу Мишелю Платини. Также Юханссон был вице-президентом ФИФА. В честь Юханссона назван трофей юношеской лиги УЕФА.

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