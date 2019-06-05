Аутсайдер КПЛ отзаявил второго легионера за сезон
Хорватский нападающий Йосип Иванчич покинул «Атырау», информирует официальный сайт ПФЛК.
Хорватский нападающий Йосип Иванчич покинул «Атырау», информирует официальный сайт ПФЛК.
«Нефтяники» отзаявили 25-летнего форварда, который в этом сезоне провел семь матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
До переезда в «Атырау» Иванчич выступал на родине за клубы «Кроация», «Задар» и «Риеку», затем переехал в словенский «Копер», из которого попал в молдавский «Шериф». Также в его карьеры были израильские клубы «Хапоэль» (Ашкелон), «Хапоэль» (Хайфа) и «Ашдод».
В середине мая «Атырау» отзаявил словенского полузащитника Желько Филиповича.
По ходу сезона «нефтяники» сменили и главного тренера. Вместо Виктора Кумыкова на эту должность был назначен белорусский специалист Олег Дулуб.
После 15 игр «Атырау» с десятью очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице КПЛ.