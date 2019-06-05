Аутсайдер КПЛ отзаявил второго легионера за сезон

«Нефтяники» отзаявили 25-летнего форварда, который в этом сезоне провел семь матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

До переезда в «Атырау» Иванчич выступал на родине за клубы «Кроация», «Задар» и «Риеку», затем переехал в словенский «Копер», из которого попал в молдавский «Шериф». Также в его карьеры были израильские клубы «Хапоэль» (Ашкелон), «Хапоэль» (Хайфа) и «Ашдод».