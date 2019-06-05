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12:50 (мск), источник: Vesti.kz

Аутсайдер КПЛ отзаявил второго легионера за сезон

Хорватский нападающий Йосип Иванчич покинул «Атырау», информирует официальный сайт ПФЛК.

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«Нефтяники» отзаявили 25-летнего форварда, который в этом сезоне провел семь матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

До переезда в «Атырау» Иванчич выступал на родине за клубы «Кроация», «Задар» и «Риеку», затем переехал в словенский «Копер», из которого попал в молдавский «Шериф». Также в его карьеры были израильские клубы «Хапоэль» (Ашкелон), «Хапоэль» (Хайфа) и «Ашдод».

В середине мая «Атырау» отзаявил словенского полузащитника Желько Филиповича.

По ходу сезона «нефтяники» сменили и главного тренера. Вместо Виктора Кумыкова на эту должность был назначен белорусский специалист Олег Дулуб.

После 15 игр «Атырау» с десятью очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице КПЛ.

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