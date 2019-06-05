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12:34 (мск), источник: ТАСС

Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Такое решение было принято в среду на конгрессе организации в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

49-летний Инфантино являлся единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Он возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.

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