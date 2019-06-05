Марадона заявил, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Если “Манчестер Юнайтед” нуждается в тренере, то я человек, который может им стать», — сказал 58-летний аргентинец. — Я знаю, что они продают много футболок клуба по всему миру, но гораздо важнее выигрывать трофеи. Я могу сделать это для них.
«Манчестер Юнайтед» так долго был моей любимой английской командой. Так много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона. Но теперь я должен сказать эти слова «Манчестер Сити». Я знаю, что ты не должен именно так менять свои предпочтения, но все это из-за Серхио Агуэро, — добавил Марадона.
Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.
С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008—2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011−2012), 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года покинул этот пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос».