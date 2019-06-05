«Челси» рассматривает шесть вариантов в качестве возможной замены Сарри

Ранее сообщалось, что Сарри может покинуть «Челси» летом и возглавить «Ювентус».

В завершившемся сезоне «Челси» финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Кроме того «аристократы» стали победителями Лиги Европы.