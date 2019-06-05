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13:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» рассматривает шесть вариантов в качестве возможной замены Сарри

«Челси» составил шорт-лист тренеров, которые могут заменить нынешнего наставника клуба Маурицио Сарри в случае его отставки, утверждает The Guardian.

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Источник: Reuters

По данным источника, английский клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус»), Лорана Блана (экс-«ПСЖ»), Нуну Эспириту Санту («Вулверхэмптон»), Хави Грасии («Уотфорд»), Фрэнка Лэмпарда («Дерби Каунти») и Стива Холланда (ассистент главного тренера сборной Англии).

Ранее сообщалось, что Сарри может покинуть «Челси» летом и возглавить «Ювентус».

В завершившемся сезоне «Челси» финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Кроме того «аристократы» стали победителями Лиги Европы.

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