«Челси» рассматривает шесть вариантов в качестве возможной замены Сарри
«Челси» составил
«Челси» составил
По данным источника, английский клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус»), Лорана Блана (экс-«ПСЖ»), Нуну Эспириту Санту («Вулверхэмптон»), Хави Грасии («Уотфорд»), Фрэнка Лэмпарда («Дерби Каунти») и Стива Холланда (ассистент главного тренера сборной Англии).
Ранее сообщалось, что Сарри может покинуть «Челси» летом и возглавить «Ювентус».
В завершившемся сезоне «Челси» финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской