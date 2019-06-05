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16:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» объявила об уходе Хамеса

«Бавария» на официальном сайте объявила, что полузащитник Хамес Родригес, который выступал за мюнхенский клуб на протяжении двух сезонов, покидает команду.

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Источник: Reuters

Летом 2017 года немецкая команда арендовала колумбийского футболиста у «Реала» с возможностью выкупа по завершении прошедшего нынешнего сезона за € 42 млн. Однако сам 27-летний игрок попросил руководство «Баварии» не активировать эту опцию и клуб пошёл Хамесу навстречу.
Всего за мюнхенский клуб колумбиец провёл 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.

Таким образом, Родригес вернётся в мадридскую команду. Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.

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