Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Швейцария
Футбол. Сборные
13:30
Япония0
Тринидад и Тобаго0
Футбол. Сборные
6.06
Парагвай
Гондурас
Футбол. Сборные
6.06
США
Ямайка
Футбол. Сборные
6.06
Бразилия
Катар
Футбол. Сборные
6.06
Перу
Коста-Рика
Футбол. Сборные
6.06
Мексика
Венесуэла
Все события
Фоторепортажи
1220 лет победе сборной России над французами
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
16:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Дело по обвинению Криштиану Роналду в изнасиловании не закрыто

ТАСС, 5 июня. Дело по обвинению португальского футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании не закрыто, адвокаты предполагаемой жертвы американки Кэтрин Майорги подали жалобу в федеральный суд. Об этом в Twitter сообщил в среду журналист немецкой газеты Spiegel («Шпигель») Рафаэль Бушманн.

Наверх
Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что рассмотрение судебного иска в отношении футболиста прекращено.

В конце сентября Spiegel заявила, что Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако ни подробностей о месте преступления, ни описания подозреваемого она не сообщила, в связи с чем расследование было приостановлено. Позднее стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование по делу об изнасиловании. После того, как дело получило огласку в СМИ, обвинения в изнасиловании против Роналду выдвинули еще две девушки.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018 года из мадридского «Реала» за €100 млн, став по итогам сезона чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. 34-летний португалец также является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем трофеев Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Всего Роналду провел за национальную команду 156 матчей, забив 85 мячей.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Сборная России тренируется в полном составе
Неожиданные истории о русском финалисте Кубка Стэнли
«Рубин» объявил об уходе Бердыева
Инфантино доверили управлять мировым футболом еще четыре года
В наше время никто не держит обещания. За что уважать Дацюка
Загитова вошла в число участников японского ледового шоу The Ice
20 лет назад сборная России обыграла Францию в Париже (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь