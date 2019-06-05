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19:43 (мск), источник: ТАСС

«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря Буффона

ТАСС, 5 июня. Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Ранее сам Буффон сообщил, что ПСЖ хочет продлить с ним соглашение. Однако 41-летний голкипер сомневался в правильности таких действий. Действующий контракт итальянца с клубом истекает 30 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Джентльмен на поле и вне его, — говорится в сообщении клуба. — Мы желаем тебе всего наилучшего».

Буффон является четырехкратным победителем Кубка Италии и девятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Также голкипер итальянской сборной стал чемпионом мира в 2006 году. Выступая за ПСЖ, Буффон выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны.

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