«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря Буффона
ТАСС, 5 июня. Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает
ТАСС, 5 июня. Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает
Ранее сам Буффон сообщил, что ПСЖ хочет продлить с ним соглашение. Однако 41-летний голкипер сомневался в правильности таких действий. Действующий контракт итальянца с клубом истекает 30 июня.
«Джентльмен на поле и вне его, — говорится в сообщении клуба. — Мы желаем тебе всего наилучшего».
Буффон является четырехкратным победителем Кубка Италии и девятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Также голкипер итальянской сборной стал чемпионом мира в 2006 году. Выступая за ПСЖ, Буффон выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны.