«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря Буффона

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Ранее сам Буффон сообщил, что ПСЖ хочет продлить с ним соглашение. Однако 41-летний голкипер сомневался в правильности таких действий. Действующий контракт итальянца с клубом истекает 30 июня.

«Джентльмен на поле и вне его, — говорится в сообщении клуба. — Мы желаем тебе всего наилучшего».