Хуже уже не будет: не поменять ли тренера «Актобе»?

В межсезонье клуб сохранил костяк, хотя он остро нуждался в усилении. Однако из-за долгов перед бывшими сотрудниками команда не только не имела права регистрировать новых игроков, но и лишилась 12 очков. Под таким психологическим давлением, естественно, непросто играть, тем не менее и в этом составе можно было бы вести успешную борьбу за выживание. Тем более был отрезок, когда казалось, что вот-вот актюбинцы выправят турнирное положение, но что-то пошло не так и они увязли в подвале таблицы.

Одним из виновников такого плачевного результата следует считать нынешнего главного тренера Александра Седнева. Да, можно сослаться на финансовые и кадровые проблемы, но ведь они не мешали нынешним игрокам быть состоятельными в прошлом году и финишировать на приемлемом седьмом месте.

Бывало, что в 2018-м команда чередовала успешные игры с провальными, но в то же время не проявляла безволие, стараясь биться в каждом туре. Плюс у ее игры был рисунок, тогда как сейчас она выглядит разрозненной и потерянной.

Что интересно, как тренер Седнев котировался в Беларуси, даже поговаривали, что способен за короткое время сколотить добротную команду из рабочих-гастарбайтеров, или на худой конец, у него могут заиграть списанные футболисты. Как видим, под его руководством даже некоторые опытные игроки не тянут команду, потерпевшую в 13 турах десять поражений при двух победах и одной ничьей с разницей мячей 10−28.

Понятно, что в составе есть игроки, не соответствующие амбициям и уровню команды, но нельзя так безалаберно играть в обороне, считающейся, кстати, самой «дырявой» в премьер-лиге.

«Актобе» необходима встряска и ее можно добиться со сменой главного тренера, но на место Седнева должен прийти авторитетный и уверенный в своих силах специалист. Наверняка, есть такие тренеры, в том числе в Казахстане, которые не побоятся принять такой вызов. Конечно, маловероятно, что он сохранит клубу прописку в премьер-лиге, но хотя бы сделает его вылет непозорным.

Не исключено, что Седнев — квалифицированный тренер, просто «Актобе» может быть не его команда. В другом клубе у него возможно бы пошло, но с ним «красно-белые» находятся на дне. Определенно, нужны меры.

К слову, в прошлом известные игроки, а сейчас ветераны, считали, что если команда проигрывала три матча подряд, то тренеру в ней не место. «Актобе» же проигрывал и четыре матча кряду, а его текущая безвыигрышная серия и вовсе достигла семи туров. Сколько еще нужно проиграть, чтобы последовали оргвыводы?

Отметим, что «Актобе» отыграл только семь очков из 12 отминусованных. Ближайший матч чемпионата команда проведет на своем поле против «Тобола» 15 июня.