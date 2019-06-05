Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

Первая игра финала, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1. Ответная встреча состоялась 31 мая в Радесе.
При счете 1:0 в пользу «Эсперанса» «Видад» забил гол, который не был засчитан. Из-за неработающей системы видеопомощи арбитрам (VAR) спорный момент не был пересмотрен арбитрами. Игроки и тренеры «Видада» в знак протеста ушли в раздевалку. После 1,5 часовой паузы матч не был возобновлен, а судья присудил победу тунисской команде.
«Матч будет повторно сыгран за пределами территории Туниса. “Эсперанс” должен будет вернуть в генеральный секретариат CAF медали и трофей. Встреча состоится после Кубка африканских наций, дата игры определится позже», — сказал Амель, которого цитирует АФП.
Кубок африканских наций пройдет в Египте 21 июня — 19 июля.