Главные трансферы начала лета. Йович, Буффон и другие

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В начале лета достаточно редко совершают важные или громкие сделки. Все, кто хотел договориться пораньше, сделали это ещё весной или даже зимой. Те, кому нужно время, пока не раскачались. Поэтому подавляющее большинство официальных сделок первых дней июня — объявления о том, какие игроки клуб покинули. Но здесь слишком много известных фамилий, чтобы просто скроллить такие новости.

«Реал» нашёл форварда

И это главное событие трансферного окна на данный момент. Флорентино Перес и Зинедин Зидан всё-таки нашли кого-то на позицию в атаке, и очередной сезон «Реал» не начнёт с Каримом Бензема в роли единственного центрфорварда. Лука Йович весь сезон возбуждал «Баварию» и «Барселону», но уехал в итоге к «бланкос». Говорят, каталонцы пару месяцев назад сами отказались от Йовича: некачественная игра пас, слабая работа на команду, не умеет оттягиваться из штрафной. Да ещё и дорогой.

«Реал» все эти недостатки, видимо, не смутили: 70 млн евро ушли на счёт «Айнтрахта», а Зидан продолжает формирование новой команды. И об этом мы уже писали:

Буффон уходит из «ПСЖ»

Было много разговоров о будущем итальянского вратаря после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов и ошибок Джиджи против «Манчестер Юнайтед». Сначала чуть ли не официально объявили, что 41-летний голкипер останется в Париже ещё на сезон. Затем начались оговорки, а в итоге Томас Тухель сказал, что на следующий сезон в его команде будет только один основной вратарь. Фамилию не назвал, но все как-то сами поняли, что речь не о Буффоне, а об Альфонсе Ареоля. Сегодня «ПСЖ» объявил, что по взаимному согласию контракт с итальянцем не будет продлен. Видимо, в ближайшее время Буффон либо объявит о новом клубе где-то за пределами Европы, либо найдёт маленькую команду и поиграет на правах благотворительности. Либо вообще закончит карьеру. Да, парней из FIFA2003 останется ещё меньше.

Дэниэл Старридж, Альваро Морено, Эшли Коул, Матье Вальбуэна, Гари Кэйхилл и Фил Джагелка — все они тоже куда-то ушли

Признавайтесь, кто вообще следил за карьерой Эшли Коула в последние годы и знал, что он до сих пор носится по бровке? Ладно, знали наверняка многие, поскольку экс-защитник сборной Англии играл не за команду двора, а за «Дерби» под руководством Фрэнка Лэмпарда. Но после этого сезона руководство «Каунти» не предложило Коулу новый контракт, поэтому в 38 лет он остался без клуба.

Ушёл из «Челси» Гари Кэйхилл, который ещё в сезоне-17/18 был капитаном клуба. С приходом Маурицио Сарри вообще перестал попадать в состав или даже заявку.

«Я постоянно играл за «Челси» в течение предыдущих шести сезонов, я выиграл с «Челси» все, поэтому смотреть за играми с трибун — это то, чего я не ожидал. Я знаю, как работает весь клуб, у меня хорошие отношения со всеми игроками и персоналом, и всё же ничего из этого не было использовано.

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Если тренер не использует игрока, любого игрока, в течение двух, трёх, четырёх игр, ему не нужно объяснять причину, но если доходит до восьми или девяти игр, то нужно объяснить ситуацию. Что происходит? Но тренер этого не сделал. Мне очень трудно уважать кого-то, кто не уважает то, чего некоторые из нас добились в клубе, — говорил Кэйхилл месяц назад. И обещал поиграть 3−4 года, несмотря на то что ему уже 33. Остаётся понять, где пройдёт завершение карьеры.

Немного для массовки в этом списке Матье Вальбуэна, который отработал контракт с «Фенербахче» и переехал в «Олимпиакос». И уж совсем странным кажется упоминать Фила Джагелку. Но он отыграл за «Эвертон» 12 сезонов. «Мне посчастливилось сыграть более 380 игр и быть капитаном команды в течение шести лет. Всем, кто связан с этим особенным клубом, желаю всего наилучшего», — написал 36-летний англичанин в инстаграме.

Первые перестановки в «Ливерпуле»: клуб покидают Дэниэл Старридж и Альберто Морено. В этой новости самое ценное — слова Юргена Клоппа об обоих футболистах. «Самое важное, что нужно сказать этим двум замечательным игрокам, — это «спасибо».

Они были здесь, когда я занял пост тренера. Они, как и все остальные, помогли нам создать команду, которая будет двигаться в правильном направлении. Без них мы не были бы командой и клубом, которыми являемся сейчас.

Альберто полон жизни и энергии, всегда позитивен и готов отдать всего себя ради команды. Альби — игрок мирового уровня, и я знаю, что он вернется в сборную Испании.

Старридж заслужил, чтобы его считали одним из великих игроков современного «Ливерпуля». Он один из лучших завершителей атак, которых я когда-либо видел. Он забивает невозможные голы. Вы сами знаете, какой же Клопп крутой!

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