«Манчестер Сити» обратился в CAS по делу о нарушении финансового фэйр-плей

«Манчестер Сити» подозревается в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году, а также в даче ложной информации о размерах спонсорских контрактов. Тогда «Манчестер Сити» был оштрафован на £ 49 млн (около $ 63 млн). Сообщается, что «горожане» отвергают все обвинения в свой адрес.