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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» обратился в CAS по делу о нарушении финансового фэйр-плей

«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение УЕФА, который обвиняет английский клуб в нарушении «горожанами» правил финансового фейр-плей.

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Источник: AFP 2019

«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение УЕФА, который обвиняет английский клуб в нарушении «горожанами» правил финансового фейр-плей.

«Манчестер Сити» подозревается в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году, а также в даче ложной информации о размерах спонсорских контрактов. Тогда «Манчестер Сити» был оштрафован на £ 49 млн (около $ 63 млн). Сообщается, что «горожане» отвергают все обвинения в свой адрес.

Как сообщает The Telegraph, «горожане» требуют признать, что их дело было передано от следователей в судебную палату УЕФА неправомерно. По данным СМИ, глава следственной палаты намерен требовать дисквалификации «Манчестер Сити» и отстранения английской команды от участия в еврокубках из-за нарушения правил ФФП.

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