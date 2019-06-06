«Манчестер Сити» обратился в CAS по делу о нарушении финансового фэйр-плей
«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение УЕФА, который обвиняет английский клуб в нарушении «горожанами» правил финансового
«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение УЕФА, который обвиняет английский клуб в нарушении «горожанами» правил финансового
«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение УЕФА, который обвиняет английский клуб в нарушении «горожанами» правил финансового
«Манчестер Сити» подозревается в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении финансового
Как сообщает The Telegraph, «горожане» требуют признать, что их дело было передано от следователей в судебную палату УЕФА неправомерно. По данным СМИ, глава следственной палаты намерен требовать дисквалификации «Манчестер Сити» и отстранения английской команды от участия в еврокубках