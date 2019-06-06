СМИ: Футболист «Интера» Икарди может перейти в «Рому»
ТАСС, 6 июня. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба «Интер» Мауро Икарди попал в сферу интересов «Ромы». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал gianlucadimarzio.com.
ТАСС, 6 июня. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба «Интер» Мауро Икарди попал в сферу интересов «Ромы». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал gianlucadimarzio.com.
Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. Контракт с 26-летним игроком рассчитан до 2021 года.
По информации портала, «Рома» готова приобрести Икарди, однако все зависит от желания самого игрока. Утверждается, что аргентинец хотел бы остаться в команде. На Икарди также претендует «Ювентус». Отмечается, что руководство «Ромы» в настоящее время ведет переговоры с «Интером» о трансфере 33-летнего нападающего римского клуба Эдина Джеко.
В сезоне-2018/19 Икарди провел за «Интер» 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 5 передач. Всего за команду он сыграл 219 встреч, забив 124 гола и отдав 28 передач. Также он выступал за итальянскую «Сампдорию».