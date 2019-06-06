Обвинившая Неймара в изнасиловании показала себя

По версии Триндади, 27-летний бразилец применил в ее отношении силу. «Выяснилось, что у него не было презерватива, и я сказала, что так не пойдет, и все должно закончиться. Но он продолжил», — заявила модель. Она подчеркнула, что не нуждается в деньгах, а хочет правосудия. «Если бы я хотела, чтобы он заплатил, поступила бы куда проще», — добавила Триндади.