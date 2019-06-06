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13:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лацио» продлил контракт с главным тренером Индзаги

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги продолжит работу с командой, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AFP 2019

Со специалистом был продлён контракт, который теперь рассчитан до лета 2021 года. По словам клуба, решение о продолжении сотрудничества было принято в результате обсуждения планов на ближайшее будущее.

Ранее сообщалось, что в услугах Индзаги заинтересованы «Милан» и «Ювентус», которые пребывают без наставников после уходе Дженнаро Гаттузо и Массимилиано Аллегри соответственно.

Индзаги возглавляет «Лацио» с 2016 года, а до этого работал с молодёжной командой «орлов». За три года он успел завоевать со столичным клубом два трофея — Кубок и Суперкубок Италии. В минувшем сезоне Серии А «Лацио» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.

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