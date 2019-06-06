«Барселона» и «Реал» устроят чистку состава. Кто отправится на выход вместе с Коутиньо и Бэйлом
Нужны деньги на
Нужны деньги на
«Барселона» ведет трансферы Гризманна, Де Лигта и Родриго, плюс уже оформила сделку по Де Йонгу, потому каталонцам придется продавать
И если Силессен проявил себя, наверное, лучшим вторым вратарем Европы и отпустят его только в случае адекватного предложения (похожая ситуация по Семеду, которого хочет взять «Атлетико»), то вот что делать с остальными — большая головоломка для Вальверде.
Да, Эрнесто с 99-процентной долей вероятности останется главным тренером на следующий сезон. А значит, система игры сильно меняться не будет, и от игроков, который под эту систему не подходят, нужно избавляться. Речь в первую очередь о Филиппе Коутиньо, которого готов взять «ПСЖ». «Барселоне» выгодно продать бразильца именно сейчас, потому что в том случае, если он сыграет 100 матчей за каталонцев, придется переводить «Ливерпулю» дополнительный транш в 19 млн евро. Коутиньо не подошел этой «Барселоне», и это факт.
Продажа Филиппе должна стать главным источником дохода клуба этим летом. Также много должно получиться выручить с продажи Самюэля Юмтити, которого ведет «Манчестер Юнайтед». Интересно, что еще в начале сезона француз был железным игроком основы, но после травмы пока так и не смог набрать форму, проиграв конкуренцию Клеману Лангле. По ряду инсайдов, у француза серьезные проблемы с коленом и в клубе не уверены, что он сможет выйти на прежний уровень.
Также «Барселона» готова рассмотреть варианты продажи Ивана Ракитича. Хорвату уже 31, на его место взяли Френки Де Йонга. Diario Sport вообще пишет, что клуб намерен продать Ивана, но тот не хочет уходить и собирается еще побороться за место в основе.
А вот Денису Суаресу и Андре Гомешу место на поле точно не светит. Португалец провел неплохой сезон в аренде в «Эвертоне» и за адекватные деньги его без проблем можно
Transfermarkt оценивает Коутиньо, Ракитича, Малкома, Силессена, Д. Суареса, Гомеша и Юмтити в 318 млн евро. Серьезная сумма, которой «Барселоне» хватит на укрепление состава теми игроками, которые составят реальную конкуренцию футболистам основы.
Перес на пару с Зиданом и вовсе затеяли революцию в составе. Уже подписан за 60 млн Лука Йович, скоро должно быть объявлено о трансфере Азара и Ферлана Менди, плюс ведутся переговоры по Погба и Эриксену. Не забываем про Мбаппе. В общем, «Реалу» тоже срочно нужны деньги.
Как и «Барселона», «Реал» намерен заработать на продаже игроков около 300 млн евро. Только сделать это будет гораздо сложнее, учитывая, какие ценники клуб навесил на своих игроков. Как сообщает AS, в первую очередь в «Реале» намерены расстаться с Гаретом Бэйлом. По слухам, Бэйл вместе с Хамесом Родригесом и Кейлором Навасом может стать частью сделки по переходу Погба, но сейчас брать разобранного возрастного Бэйла после череды травм — огромный риск для любого клуба. Особенно учитывая его космическую зарплату.
Также на выход стоят Матео Ковачич и Хамес Родригес, за обоих «Реал» намерен выручить порядка 120 млн евро. Зидан не рассчитывает и на Дани Себальоса с Маркосом Льоренте, их планируется продать за 40 млн каждого. Плюс 20 млн за Мариано, 12 за Майораля и 10 за Наваса.
Вряд ли у «Реала» получится продать своих игроков за такие суммы, но все они не играют серьезной роли в стартовом составе и их продажа должна серьезно пополнить клубную казну, чтобы взорвать этим летом трансферный рынок.