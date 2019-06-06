«Эспаньол» подтвердил уход главного тренера, который возглавит «Бетис»
«Эспаньол» на своем официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером Руби, который вывел команду в еврокубки впервые за 12 лет.
«Эспаньол» на своем официальном сайте сообщил о расставании с главным тренером Руби, который вывел команду в еврокубки впервые за 12 лет.
Ожидается, что Руби возглавит «Бетис», который выплатит «Эспаньолу» компенсацию в размере 900 тысяч евро.
Испанские СМИ отмечают, что руководство «Эспаньола» было разочаровано поведением Руби, который решил променять команду, финишировавшую в ла лиге седьмой, на «Бетис», который предложил более выгодный контракт. В «Эспаньоле» Руби сменит тренер резервной команды Давид Гальего.