Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
7.06
Чили
Гаити
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
02:00
США0
Ямайка1
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия2
Катар0
Все события
Фоторепортажи
8Главные трансферы этого лета в европейском футболе
12Футбольные чемпионы сезона-2018/19
17:54 (мск), источник: Газета.Ру

Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции

Глава африканского футбола, а также вице-президент Федерации мирового футбола (ФИФА) Ахмад Ахмад был задержан в Париже, сообщает «Советский спорт».

Наверх
Источник: AFP 2019

По информации AP, Ахмад был вызван на допрос в связи с расследованием по делу о коррупции, которое проводится полицией Франции. Сообщается, что задержание главы футбола может быть связано с некоторыми нарушениями в сделках конфедерации с производителями футбольной формы. Например, в этом году был расторгнут контракт с одним из известных мировых спортивных брендов.

Ситуацию уже прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино:

Я знаю, что есть некая турбулентность. Однако считаю нужным призвать вас в этот тяжелый для всех момент сохранять хладнокровие и дух солидарности. Пожалуйста, постарайтесь находить решения, а не проблемы.
Джанни Инфантино
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Бари Алибасова готовят к срочной операции
Об обмане Москвы Киевом рассказал украинский экс-министр
The Telegraph назвал сумму трансфера Эдена Азара в «Реал»
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Россиянин проиграл в матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
Финал Кубка Стэнли: Владимир Тарасенко взял пример с Овечкина
РПЛ расширят до 18 клубов. Футбол станет зимним видом спорта
Финал Единой лиги ВТБ остался без Алексея Шведа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь