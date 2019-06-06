«Динамо» (Киев) продлило контракт с главным тренером Хацкевичем

«Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе — внедрить в состав как можно больше молодежи», — сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.