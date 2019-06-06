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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» (Киев) продлило контракт с главным тренером Хацкевичем

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Киевский футбольный клуб «Динамо» на своем сайте объявил о подписании нового контракта с главным тренером Александром Хацкевичем.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что новое соглашение с 45-летним белорусским тренером рассчитано на два года. Хацкевич возглавил команду в июне 2017 года. Под его руководством «Динамо» одержало 60 побед, 24 раза сыграло вничью и потерпело 16 поражений.

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«Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе — внедрить в состав как можно больше молодежи», — сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.

«В новом сезоне задачи стоят однозначные — попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что “Динамо” уже три сезона не выигрывает (эти) титулы. Надеюсь, что те молодые ребята, которым Хацкевич доверял, отблагодарят его», — добавил Суркис.

В 2018 году киевляне завоевали Суперкубок Украины. В прошедшем сезоне «Динамо» финишировало на втором месте в чемпионате страны.

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