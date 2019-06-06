Mastercard приостановил сотрудничество с Неймаром

«У нас есть серия маркетинговых кампаний. Мы решили приостановить все те кампании, в которых Неймар является послом нашего бренда, до тех пор, пока скандал, разгоревшийся вокруг футболиста, не будет решён», — приводит заявление Mastercard Estadao.

Напомним, Неймара обвинила в изнасиловании модель Нажила Триндади. Позже девушка изменила показания, сообщив, что близость с 27-летним футболистом в одном из отелей Парижа произошла по обоюдному согласию. Тем не менее, модель обвинила Неймара в том, что тот применил силу и избил её.