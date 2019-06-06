Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Нидерланды0
Англия0
Футбол. Сборные
7.06
Чили
Гаити
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Футбол. Сборные
7.06
Южная Корея
Австралия
Футбол. Сборные
7.06
Китай
Филиппины
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
16«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» поборется с «ПСЖ» за вратаря «Реала» Наваса

Британский клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении голкипера «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлора Наваса. Об этом сообщает AS.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главным соперником «МЮ» в борьбе за футболиста может стать «Пари Сен-Жермен», чей состав покинул Джанлуиджи Буффон. Среди других претендентов выделяют «Бенфику» и «Порту».

Напомним, Навас был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года — он должен был частью сделки по трансферу Давида Де Хеа. Сделка сорвалась из-за нелепой ошибки — представители «МЮ» отправили факс с подтверждением трансфера слишком поздно.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Главные трансферы этого лета в европейском футболе

32-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил восемь голов. Также на его счету два пропущенных гола в трёх матчах Лиги чемпионов. В составе «Королевского клуба» Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
«Зенит» начнет защиту титула матчем с победителем ФНЛ
Сборная России прилетела в Саранск на отборочный матч ЧЕ
Неймар заработал больше других спортсменов в возрасте до 30 лет
Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока команды в сезоне
Голландия играет с Англией в полуфинале Лиги наций (трансляция)
«Арсенал»: Глушакова подписать не готовы, даже не рассматриваем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь