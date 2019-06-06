«Манчестер Юнайтед» поборется с «ПСЖ» за вратаря «Реала» Наваса

Напомним, Навас был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года — он должен был частью сделки по трансферу Давида Де Хеа. Сделка сорвалась из-за нелепой ошибки — представители «МЮ» отправили факс с подтверждением трансфера слишком поздно.

32-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил восемь голов. Также на его счету два пропущенных гола в трёх матчах Лиги чемпионов. В составе «Королевского клуба» Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.