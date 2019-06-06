Сергей Гуренко вернулся в минское «Динамо»

Впервые Сергей Гуренко пришел в тренерский штаб минчан в 2009 году, затем возглавлял жодинское «Торпедо-БелАЗ», потом работал ассистентом в российских клубах «Краснодар», «Спартак-Нальчик» и пермском «Амкаре», после чего помогал сербу Славолюбу Муслину в бельгийском «Стандарде» из Льежа и национальной сборной Сербии. С мая 2017 года Сергей Гуренко, которому сейчас 46 лет, во второй раз стал главным тренером минского «Динамо», но покинул пост в конце 2018 года.