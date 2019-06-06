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20:00 (мск), источник: БЕЛТА

Сергей Гуренко вернулся в минское «Динамо»

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Сергей Гуренко вернулся в минского «Динамо» и приступил к работе с основным составом клуба. Информация об этом размещена на официальном сайте динамовского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Впервые Сергей Гуренко пришел в тренерский штаб минчан в 2009 году, затем возглавлял жодинское «Торпедо-БелАЗ», потом работал ассистентом в российских клубах «Краснодар», «Спартак-Нальчик» и пермском «Амкаре», после чего помогал сербу Славолюбу Муслину в бельгийском «Стандарде» из Льежа и национальной сборной Сербии. С мая 2017 года Сергей Гуренко, которому сейчас 46 лет, во второй раз стал главным тренером минского «Динамо», но покинул пост в конце 2018 года.

В минувшую пятницу 31-го мая минское «Динамо» расторгло контракт с предыдущим главным тренером команды Романом Пилипчуком, который возглавил «бело-синих» в это межсезонье.

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