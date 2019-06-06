Сыну Хаджи предложили уникальный контракт — все матчи в основе, никаких замен

По информации источника, владелец «Стяуа» Джиджи Бекали готов предложить «Вииторулу» за полузащитника Яниса Хаджи € 3,5 млн. При этом в контракте с футболистом собственник бухаресткого клуба пропишет пункт о том, что 22-летний хавбек будет выходить в стартовом составе команды во всех играх без возможности его замены.