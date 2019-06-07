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00:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самолет, пещеры, машины. Все богатства Неймара

Одна из главных звезд мирового футбола купается в роскоши.

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Вертолет и самолет

У бразильца есть сразу два воздушных судна. На родине он может выбирать между собственными вертолетом и самолетом.

Например, Неймар недавно прилетел на тренировку сборной Бразилии на вертолете за 13 миллионов евро — модель Airbus H-145 (13,64 метра в длину и 3,95 метро в высоту). На рулевом винте нанесены инициалы Неймара — NJR (Neymar Junior).

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Что же до самолета, то у Неймара Embraer Legacy 450, его цена — 17,5 миллиона евро. У бразильца один из самых быстрых самолетов бизнес-класса. Его особенностью является улучшенная система визуализации полета, где есть даже инфракрасная камера.

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Недвижимость

1. Дом во Франции

Бразилец проживает впригороде Парижа Буживале, который находится на берегу реки Сены. До столицы Франции — всего 15 км. Одни французские СМИ писали, что пятиэтажный особняк Неймар арендовал за 14 тысяч евро в месяц. Другие — что футболист купил этот дом и что он стал самым дорогим из тех, что когда-либо были у форварда. Стоимость элитного жилья составляет 12 миллионов евро.

Рядом с домом несколько террас, бассейн и зона отдыха, рядом — огромный сад. Внутри особняка также располагается бассейн с панорамными окнами и стеклянной крышей. Помимо этого есть тренажерный зал, сауна и турецкая баня.

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2. Дом в Испании

Сначала Неймар захотел приобрести дом на первой линии моря. Ему предложили много вариантов, среди которых был бывший особняк Рональдинью. Но его успели сдать в аренду раньше, чем нападающий им заинтересовался. Поэтому Неймар заселился в дом в Барселоне, в самом элитном районе Педральбес.

Это большой особняк площадью 1000 м² с огромным бассейном, гаражом и пятью/ спальными комнатами. Спальня футболиста — главная достопримечательность. Она оборудована игровой приставкой и оформлена футбольной атрибутикой.

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3. Дом в Бразилии

Особняк в пригороде Рио-де-Жанейро обошелся футболисту в 7 миллионов евро. На территории разместились теннисный корт, футбольное поле, частный причал для собственной яхты, вертолетная площадка и даже личный комплекс пещер. В доме шесть спален, тренажерный зал с бассейном.

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Машины

Бразилец — поклонник Ferrari, у него имеется модель 458 Spider, которая стоит примерно 250 тысяч евро. В Испании даже появлялись слухи, что однажды Неймар попал на этой машине в аварию, но никто не пострадал.

Есть в гараже у нападающего и довольно редкий экземпляр — Maserati MC12. Таких машин было выпущено всего 55, пять из них были сделаны не на продажу — их использовали в гонках. Стоимость такой роскоши — миллион долларов.

Еще у Неймара есть несколько моделей Audi — Q7 и RS7.

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Неймар умеет отдыхать
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