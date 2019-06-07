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08:54 (мск), источник: Газета.Ру

Буффон может продолжить карьеру в Испании

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

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По информации источника, руководство каталонского клуба рассматривает 41-летнего игрока в качестве запасного голкипера.

Прошлый сезон Буффон провел в «Пари Сен-Жермен». После завершения однолетнего контракта стороны приняли решение не продлевать соглашение.

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