Буффон может продолжить карьеру в Испании
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.
По информации источника, руководство каталонского клуба рассматривает 41-летнего игрока в качестве запасного голкипера.
Прошлый сезон Буффон провел в «Пари Сен-Жермен». После завершения однолетнего контракта стороны приняли решение не продлевать соглашение.