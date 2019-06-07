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12:54 (мск), источник: Газета.Ру

Аспиликуэта, Начо Фернандес и Льоренте попали в сферу интересов «Интера»

Миланский «Интер» продолжает искать усиление для участия в Лиге чемпионов — 2019/2020.

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Источник: Reuters

Как сообщает Marca, новый главный тренер миланцев Антонио Конте заинтересован в приобретении Сесара Аспиликуэты («Челси»), Начо Фернандеса («Реал»), а также форварда «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте.

Помимо этого, «Интер» ведет борьбу за защитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Кирана Триппьера и полузащитника «шпор» и сборной Дании Кристиана Эриксена.

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