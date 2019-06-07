Аспиликуэта, Начо Фернандес и Льоренте попали в сферу интересов «Интера»
Миланский «Интер» продолжает искать усиление для участия в Лиге чемпионов — 2019/2020.
Миланский «Интер» продолжает искать усиление для участия в Лиге чемпионов — 2019/2020.
Как сообщает Marca, новый главный тренер миланцев Антонио Конте заинтересован в приобретении Сесара Аспиликуэты («Челси»), Начо Фернандеса («Реал»), а также форварда «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте.
Помимо этого, «Интер» ведет борьбу за защитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Кирана Триппьера и полузащитника «шпор» и сборной Дании Кристиана Эриксена.