«Иртыш» объявил о назначении сербского тренера

Контракт 56-летнего Милановича рассчитан до конца сезона и предусматривает опцию продления. Его последним клубом был «Рад», а на родине он также возглавлял «Раднички» из Ниша, ОФК, «Хайдук» из Кулы, «Нови Пазар», «Колубару» и «Земун».

Также Миланович имеет опыт работы в чемпионате Фарерских островов, где заканчивал карьеру футболиста, а затем тренировал «ВБ Вагур» и «Тверойри». В Молдавии он возглавлял «Шериф», а в Боснии — «Лакташи». В 2010 году работал с юношеской сборной Сербии (до 19 лет).

В 2013 году Миланович признавался лучшим тренером Сербии. В «Иртыше» он сменил болгарина Димитара Димитрова, который со скандалом покинул клуб после неудачного старта в сезоне.