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16:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» объявил о назначении сербского тренера

Новым главным тренером «Иртыша» стал серб Милан Миланович. Об этом объявил официальный сайт клуба.

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Контракт 56-летнего Милановича рассчитан до конца сезона и предусматривает опцию продления. Его последним клубом был «Рад», а на родине он также возглавлял «Раднички» из Ниша, ОФК, «Хайдук» из Кулы, «Нови Пазар», «Колубару» и «Земун».

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Также Миланович имеет опыт работы в чемпионате Фарерских островов, где заканчивал карьеру футболиста, а затем тренировал «ВБ Вагур» и «Тверойри». В Молдавии он возглавлял «Шериф», а в Боснии — «Лакташи». В 2010 году работал с юношеской сборной Сербии (до 19 лет).

В 2013 году Миланович признавался лучшим тренером Сербии. В «Иртыше» он сменил болгарина Димитара Димитрова, который со скандалом покинул клуб после неудачного старта в сезоне.

После 14 игр «Иртыш» с 12 очками занимает девятое место в КПЛ. Следующий матч павлодарцы проведут 15 июня против идущего десятым «Тараза» в гостях.

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