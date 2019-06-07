«Иртыш» объявил о назначении сербского тренера
Новым главным тренером «Иртыша» стал серб Милан Миланович. Об этом объявил официальный сайт клуба.
Новым главным тренером «Иртыша» стал серб Милан Миланович. Об этом объявил официальный сайт клуба.
Контракт 56-летнего Милановича рассчитан до конца сезона и предусматривает опцию продления. Его последним клубом был «Рад», а на родине он также возглавлял «Раднички» из Ниша, ОФК, «Хайдук» из Кулы, «Нови Пазар», «Колубару» и «Земун».
Также Миланович имеет опыт работы в чемпионате Фарерских островов, где заканчивал карьеру футболиста, а затем тренировал «ВБ Вагур» и «Тверойри». В Молдавии он возглавлял «Шериф», а в Боснии — «Лакташи». В 2010 году работал с юношеской сборной Сербии (до 19 лет).
В 2013 году Миланович признавался лучшим тренером Сербии. В «Иртыше» он сменил болгарина Димитара Димитрова, который со скандалом покинул клуб после неудачного старта в сезоне.
После 14 игр «Иртыш» с 12 очками занимает девятое место в КПЛ. Следующий матч павлодарцы проведут 15 июня против идущего десятым «Тараза» в гостях.